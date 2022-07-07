Коронавирус в Тюмени, последние новости на 7 июля 2022 года: заболели еще 13 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 июля 2022 года увеличилось на 13. Фото: Ольга Крыльцова

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 июля 2022 года увеличилось на 13. Всего с начала пандемии ковид подхватили 192 235 человек.

По состоянию на 7 июля в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 272 и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,5%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 29 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 9 субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 3 178 человек, это на 7,5% меньше в сравнении с 6 июля 2022 года. Выявлено 3 359 новых случаев. Умерли за сутки 52 человека.