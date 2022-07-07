В тюменском поселке Веселый мужчина забил возлюбленную ногами из-за телефонного звонка сестре. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции поступило сообщение, что в посёлке Веселый Ярковского района мужчина избил сожительницу. Участковый выяснил, что сожитель забил несчастную ногами, нанося удары по различным частям тела.

– Потерпевшая рассказала полицейскому, что она позвонила своей сестре, а возлюбленный подумал, что она разговаривает с другим мужчиной. На фоне ревности у сожителей и произошел конфликт, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Ранее неоднократно судимый 42-летний селянин, освободившийся в мае этого года из мест лишения свободы, задержан участковым и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал. Медики констатировали у пострадавшей множественные гематомы и перелом правой лучевой кости.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.