В селе Исетское готовят подарок жителям – площадь «Боевой славы». Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В селе Исетское готовят подарок жителям – площадь Боевой Славы. В 2023 году Исетский район празднует 100-летний юбилей

– Подписал постановление о выделении из областного бюджета средств на строительство нового общественного пространства. Оно расположится перед местным краеведческим музеем, сейчас здесь пустырь. По проекту там проведут озеленение, проложат дорожки, установят подсветку, – рассказал в социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его информации, на площади разместят солнечные часы, памятники воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, а также военную технику на постаментах.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в «Тюменской слободе» создадут зеленый уголок. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, который совершил рабочую поездку по строящимся объектам областного центра.

По его словам, новое общественное пространство треугольной формы может появиться рядом с новой улицей Фармана Салманова. За время освоения этой части города тут выросли хвойные деревья.