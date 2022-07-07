В Тюменской области сто баллов по ЕГЭ-2022 набрали 49 выпускников. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области сто баллов по ЕГЭ набрали 49 выпускников. Все они получат по 100 тысяч рублей.

– Среди тех, кто набрал максимум, один выпускник прошлых лет. Асель Исалимова из Ишима получила 100 баллов сразу за два экзамена, – сообщили на информационном портале правительства региона.

В ведомстве отметили, что в области для проведения экзамена задействовали 50 пунктов, аттестацию прошли более 10 тысяч выпускников средних школ. Нарушений процедуры проведения экзамена или технических сбоев не было.

Роста или снижения результатов Единого государственного экзамена в связи с обновлением контрольно-измерительных материалов не зафиксировано. В настоящее время продолжается обработка результатов аттестаций, проходивших в резервные дни ЕГЭ-2022.