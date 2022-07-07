Уралсиб выступил партнером автошоу Fresh Auto Show автосалона Fresh Auto в Тюмени

Операционный офис Тюменский банка УРАЛСИБ. Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Банк Уралсиб выступил партнером автошоу Fresh Auto Show, организованного автосалоном Fresh Auto в Тюмени. Шоу прошло в рамках третьего этапа флагманских мероприятий, посвященных поддержке гоночной команды Fresh Auto Drift и развитию автоспорта в Тюменской области.

Гостей ждали заезды дрифт-гонщиков, выставка ретроавтомобилей и премиальных спорткаров, выступления диджеев, а также онлайн-трансляция на большом экране третьего этапа Гран-при Российской дрифт-серии сезона-2022 с участием команды SINTEC FRESH AUTO DRIFT, который прошел в Подмосковье.

Фото предоставлено "КП".

В ходе мероприятия сотрудники отделения Банка Уралсиб в Тюмени знакомили гостей праздника с услугами банка, общались с потенциальными клиентами, рассказывали о программах автокредитования, помогали рассчитать оптимальные условия кредита на покупку автомобилей и, конечно, вместе со всеми болели за команду Fresh Auto.

– Банк Уралсиб придает большое значение направлению автокредитования. Несмотря на сложную ситуацию в экономике, авторынок продолжает работать, наиболее успешные участники, такие как сеть автосалонов Fresh Auto, активно развивают бизнес, привлекают клиентов и даже устраивают такие замечательные праздники, как «Дрифт-фест». Автокредиты от Уралсиба остаются востребованными среди тюменцев и поддерживают высокий спрос на автомобили, – отметила Мария Стельмах, директор по организации продаж автокредитования Банка Уралсиб в Тюменской области.

Фото предоставлено "КП".

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка: www.uralsib.ru.