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Происшествия7 июля 2022 7:31

Молодую работницу ялуторовского ФАПа приговорили к 6 годам тюрьмы за смертельный наезд на лежащего пешехода

Трагедия произошла год назад
Сергей Швецов
Молодую работницу ялуторовского ФАПа приговорили к 6 годам тюрьмы за смертельный наезд на лежащего пешехода.

Молодую работницу ялуторовского ФАПа приговорили к 6 годам тюрьмы за смертельный наезд на лежащего пешехода.

Фото: Ольга Крыльцова

В Ялуторовске осудили 23-летнюю фельдшера местного фельдшерско-акушерского пункта. Девушка задавила пешехода и уехала, не оказав ему помощь.

Трагедия произошла в июле 2021 года. Обвиняемая на «ДЭУ-МАТИЗ» ехала по одной из дорог города. Было уже темно, когда она наехала на лежащего на проезжей части пешехода. С места происшествия скрылась, а потерпевший от полученных травм скончался в больнице.

– Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимой наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 2 года 6 месяцев лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Кроме того, суд взыскал с осуждённой в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в сумме 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.