В Ялуторовске состоялся семинар для родителей в игровом формате от психологов из Тюмени. Фото: Предоставлено "КП"

Дискуссионный семинар «Точка зрения семьи» прошел в нескольких городах Тюменской области – в Ишиме, Тобольске, Ярково и Тюмени, а в прошлую субботу и в Ялуторовске.

При поддержке семейного проекта «Создавая будущее», координаторами которого являются Елена Кашкарова и «Академии психологической практики», эти мероприятия были бесплатны и собрали большое количество неравнодушных участников.

Игра проходила в формате обсуждения волнующих тем о семье, распределении ролей и обязанностей в браке, об отношениях с детьми и о воспитании.

Фото предоставлено "КП".

Порой поражала степень открытости участников – как же люди соскучились по живым встречам и возможности пообщаться! Участники с удовольствием вовлекались в дискуссии, а у мужчин иногда это получалось по-своему страстно, особенно что касалось роли и ответственности мужчины в семье.

После мероприятия участники ещё долго не расходились, общаясь между собой. Жители города с радостью ждут следующего приезда специалистов и отмечают полезность данной встречи.

Ведущие мероприятия, приглашенные эксперты, психологи АНО ДПО «Академия психологической практики» из Тюмени Миля Ибрагимова и Екатерина Соколова, отметили уют и теплоту города.

Фото предоставлено "КП".

– Ялуторовск – маленький город больших людей. Было очень уютно и душевно. Несколько активных людей пригласили целый зал участников. И как много участники говорили о доверии друг другу, и так много доверия было к нам как психологам «Академии психологической практики» и к Елене Кашкаровой. Было очень приятно слышать слова благодарности и уважения, – делится Миля Ибрагимова, кризисный психолог, директор «Академии психологической практики».

На следующий день, в воскресенье, прошла заключительная игра уже в столице области – Тюмени. В итоге за 3 недели было проведено 5 семинаров-игр для родителей в разных населенных пунктах Тюменской области.