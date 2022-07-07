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Общество7 июля 2022 6:05

Улицу Жданова в Тюмени перекроют на несколько часов из-за праздника Курбан-Байрам

Горожанам показали схему объезда
Сергей Швецов
Улицу Жданова в Тюмени перекроют на несколько часов из-за праздника курбан-байрам.

Улицу Жданова в Тюмени перекроют на несколько часов из-за праздника курбан-байрам.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени на время перекроют улицу Жданова (на участке от ул. Дружбы до ул. Тимуровцев). Это произойдет 9 июля с 2.30 до 6.00.

– Это связано с проведением мероприятий, посвященных религиозному празднику Курбан-Байрам, – пояснили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ.

Кстати, объехать закрытый участок дороги можно по улицам Павлова, Владимирской и Хусаинова.