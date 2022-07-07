Тюменку, выпавшую из окна, с переломами ребер доставили в больницу. Фото: Ольга Крыльцова

На улице Ставропольской в Тюмени накануне, 6 июля, из окна третьего этажа выпала 31-летняя женщина. Она жива, находится в больнице с различными травмами.

– Вызов поступил в 17.43. Бригада медиков прибыла на место происшествия через 10 минут. Пациентку доставили в приемное отделение областной клинической больницы № 2, а затем направили в реанимационное отделение № 3, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

В итоге у тюменки диагностировали перелом грудины и переломы рёбер. На месте ЧП работали сотрудники следственной группы. В настоящее время они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени 2 февраля 2022 года вечером из окна 14-го этажа многоэтажного дома № 228 на улице Революции выпал школьник. Парень скончался на месте происшествия от полученных травм. На место прибыли сотрудники экстренных служб. По информации от очевидцев, молодой человек мог покончить с собой таким образом.