На улице Мельникайте в Тюмени из коллектора достали руль и мангал. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Чего только не найдешь в коллекторах Тюмени! Вот и на этот раз специалисты местного водоканала, которые промывали километровую трубу, достали… запчасти от автомобиля, мангал и еще в придачу 20 тонн тряпок.

Фото - «Росводоканал – Тюмень».

– Заиленность трубы достигала 70%. На стенках скопились тонны жира и другого мусора. Самая большая беда последний лет – влажные салфетки. Их вывезли около 20 кубометров – это 2 кузова грузовика. Всего со стенок труб убрано 200 кубометров ила, а это 25 илососов, – рассказал начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения Роман Габрильян.

Фото - «Росводоканал – Тюмень».

Коллектор эксплуатируется с 1990 года, за 30 лет работы на стенках отложилось огромное количество мусора. Чтобы его очистить, пришлось воспользоваться услугами специализированной организации.

Напомним, что в систему канализации категорически запрещено сбрасывать влажные салфетки, предметы личной гигиены, жир, наполнители туалетов для животных, остатки строительных смесей и другой нерастворимый мусор. Скапливаясь на стенках сетей, всё это препятствует транспортировке сточных вод. Потом образуются засоры, в результате которых появляется вероятность выхода стоков на поверхность.