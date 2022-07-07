На тюменской трассе погиб водитель, который поехал за молоком. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 30-м километре автодороги Тюмень – Салаирка сегодня, 7 июля, рано утром произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Здесь съехала в кювет и опрокинулась «Газель»-молоковоз.

– 42-летний водитель молоковоза, который является жителем Ялуторовского района, погиб. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве предполагают, что, возможно, водитель уснул за рулем. Он работал в одном из крестьянско-фермерских хозяйств и ехал из села Салаирка в город Ялуторовск за молоком.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени в утреннем ДТП на объездной дороге в районе улицы Интернациональной погиб 37-летний водитель «Газели». Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, машина въехала в стоящий на дороге автомобиль «Хендэ», который сломался на второй полосе движения.