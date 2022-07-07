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Происшествия7 июля 2022 5:23

На тюменской трассе погиб водитель, который поехал за молоком

Возможно, он уснул за рулем
Сергей Швецов
На тюменской трассе погиб водитель, который поехал за молоком.

На тюменской трассе погиб водитель, который поехал за молоком.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 30-м километре автодороги Тюмень – Салаирка сегодня, 7 июля, рано утром произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Здесь съехала в кювет и опрокинулась «Газель»-молоковоз.

– 42-летний водитель молоковоза, который является жителем Ялуторовского района, погиб. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве предполагают, что, возможно, водитель уснул за рулем. Он работал в одном из крестьянско-фермерских хозяйств и ехал из села Салаирка в город Ялуторовск за молоком.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени в утреннем ДТП на объездной дороге в районе улицы Интернациональной погиб 37-летний водитель «Газели». Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, машина въехала в стоящий на дороге автомобиль «Хендэ», который сломался на второй полосе движения.