Свистать всех наверх: жители ЖК “Колумб” отправляются в морское путешествие.

Отправиться в путешествие по следам Колумба, ощутить дух авантюризма и почувствовать себя капитаном корабля. Мы прогулялись по дворам и заглянули в парадные ЖК “Колумб”. Неспроста застройщик “Страна Девелопмент” называет его Кварталом первооткрывателей.

Первое с чего начинается знакомство с новым домом - тёплые уютные парадные, которые встречают новосёлов. Вдвойне приятно, когда это не просто функциональное, но и визуально красивое помещение. Такими могут похвастаться дома жилого комплекса “Колумб”.

Эстетическое удовольствие доставляет каждая деталь - деревянные указатели и навигация, реечные потолки, постеры с морской тематикой, керамогранит от пола до потолка. Каждая парадная отличается индивидуальным дизайном. С гордостью за свой дом можно приглашать друзей. Такое чувство, что мы попали на круизный лайнер и вот-вот вместе с капитаном и другими пассажирами откроем новый остров.

Фото предоставлено "КП".

Застройщик знает, как важно эффективно использовать каждый квадратный метр в квартире. Поэтому для велосипедов и колясок на первых этажах выделены специальные места. В колясочные доступ есть только у жильцов по ключу от домофона. Сохранность также обеспечит видеонаблюдение.

Всего в жилом квартале “Колумб” будет пять домов. Каждый носит название, связанное с путешествиями известного мореплавателя - Куба, Сальвадор, Ямайка, Санта-Мария и Первый. Пять домов образуют уютный закрытый двор с пешеходным бульваром, проходящим через весь комплекс. Для автомобилей предусмотрены многоуровневые паркинги с теплым переходом прямо в дома. ЖК расположен недалеко от одноименного ТРЦ “Колумб”. В центр города, в аэропорт, в ТРЦ или на дачу без пробок можно добраться всего за 10 минут.

Для тех, кто в активном поиске квартиры - уже этим летом застройщик сдает четвертый дом “Сальвадор”. В продаже еще есть лоты - от небольших студий до просторных трехкомнатных квартир.

Готовы отправиться в своё путешествие? Выбирайте подходящий вариант на сайте strana.com.