В Тюменской слободе создадут зеленый уголок. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В «Тюменской слободе» создадут зеленый уголок. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, который сегодня совершил рабочую поездку по строящимся объектам областного центра.

По его словам, новое общественное пространство треугольной формы может появиться рядом с новой улицей Фармана Салманова. За время освоения этой части города тут выросли хвойные деревья.

– Считаю, что дома там строить не нужно. Здесь достаточно небольшого благоустройства: проложить дорожки, оборудовать детскую и спортивную площадки. Для жителей Тюменской слободы это было бы хорошим решением, – уверен глава региона.

Александр Моор также рассказал в социальных сетях, что школу в жилом районе Ново-Патрушево введут в эксплуатацию раньше срока: «Хорошо, чтобы школьники смогли переехать в новое здание сразу после новогодних каникул».

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что первую пешеходную улицу в Тюмени – Дзержинского – намерены сдать уже в 2022 году. Возведение идет с существенным опережением графика.

– Мы с подрядной организацией взяли на себя повышенные обязательства, сетевые компании хорошо выполняют работы – это позволяет рассчитывать, что мы закончим благоустройство на год раньше, – заявил руководитель управы Центрального округа Артем Павлюченко.