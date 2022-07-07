В Тюмени 7 июля 2022 года обесточат сразу 10 светофоров. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 7 июля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 18.00 отключение произойдет на пересечении улиц Одесской и Дамбовской, Челюскинцев и Володарского, Советской и Челюскинцев, Республики и Челюскинцев, Челюскинцев и Хохрякова, с 8.00 до 17.00 – в районе ДНТ «Трудовик» и на улице Чаркова при повороте на Матмасы, с 13.00 до 15.00 – на пересечении улиц Интернациональной и Восстания, а с 15.00 до 17.00 – на пересечении улиц Пархоменко и Калинина.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.