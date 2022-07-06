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Общество6 июля 2022 10:41

В Тюмени незнакомый мужчина отрезал девочке волосы на улице

Проверять информацию будет прокуратура
Сергей Швецов
В Тюмени незнакомый мужчина отрезал девочке волосы на улице.

В Тюмени незнакомый мужчина отрезал девочке волосы на улице.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени прокурор Владислав Московских поручил провести доследственную проверку по информации о том, что незнакомый мужчина отрезал 11-летней девочке волосы на улице. Такие сведения появились в местных средствах массовой информации.

– Проверкой занимаются сотрудники ОП № 4 УМВД России по Тюмени. Московских взял на контроль ее ход и результаты. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – прокомментировали в ведомстве.

Как пишет «МегаТюмень», по словам знакомых пострадавшей, девочка долгое время хотела подстричь волосы, но родители ей этого не разрешали. Информацию о совпадении обстоятельств, при которых неизвестный бродил по дворам города с ножницами в руках, предстоит проверить правоохранителям.