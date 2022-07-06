В Тюмени под суд идут 11 человек, которые создали медцентр и разводили клиентов на деньги. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени на скамье подсудимых оказались сразу 11 человек – это жители не только областной столицы, но и Краснодара и Хабаровска. Они разводили местных жителей на деньги, специально для этого открыв еще в 2016 году медицинский центр, где оказывали различные услуги, предварительно запугав выявленными заболеваниями.

– Сотрудники call-центра приглашали граждан на бесплатную медицинскую диагностику. Обвиняемые вводили в заблуждение обратившихся путем инсценировки приема и диагностирования на оборудовании. Далее пациентам сообщалась ложная информация о наличии заболеваний, излечение от которых гарантировалось клиникой за определенную сумму, – рассказали в ведомстве.

Таким образом с 2017-го по 2019 год они обманули 165 человек на сумму более 16 млн рублей. В ходе следствия на имущество обвиняемых наложен арест – это более 30 млн рублей. Уголовное дело, насчитывающее 316 томов, направлено для рассмотрения в Калининский районный суд.