Коронавирус в Тюмени, последние новости на 6 июля 2022 года: заболели еще 35 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 июля 2022 года увеличилось на 35. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 июля 2022 года увеличилось на 35. Всего с начала пандемии ковид подхватили 192 222 человека.

По состоянию на 6 июля в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 278 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 6,9%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 37 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 3 437 человек, или на 4,8% меньше в сравнении с 5 июля 2022 года. Выявлено 3 150 новых случаев. Умерли за сутки 44 человека.