Тюменцы в игровой форме обсудили самые важные темы о семье. Фото: Предоставлено "КП"

В выходные в Тюмени прошла финальная игра-семинар для родителей «Точка зрения семьи».

Этот дискуссионный формат психологи «Академии психологической практики» провели в нескольких городах Тюменской области – Ишиме, Тобольске, Ярково, Ялуторовске, а в воскресенье и в Тюмени.

При поддержке семейного проекта «Создавая будущее», координатором которого является Елена Кашкарова, все мероприятия были бесплатными и собрали целые залы неравнодушных участников.

Игра проходила в формате обсуждения волнующих тем о семье, распределения ролей и обязанностей в браке, отношений с детьми и воспитания.

Одна из основных целей мероприятия – предоставить возможность говорить, увидеть друг друга по-новому, встречаться с разными точками зрения с уважением и без желания склонить на свою сторону или переубедить.

Вместе с психологами участники проясняли причины и основания тех или иных позиций, и это пояснение давало понимание. Таким образом, с каждой следующей фразой в зале появлялось больше спокойствия и внимательности к мнению другого.

Ведущие мероприятия – психологи Миля Ибрагимова и Екатерина Соколова – отметили активность и интерес участников.

– В этот раз было «вишенкой на торте» реализация изначальной идеи игры: участники пришли именно супружескими парами, а не по отдельности. И как ценно, что семьи имели различный стаж совместной жизни – от года до 27 лет! Но в то же время зрители с табличками также были активны в обсуждениях. И ещё было приятно, что присутствовало много помогающих специалистов, – рассказала Миля Ибрагимова, кризисный психолог, директор «Академии психологической практики».

В итоге за 3 недели было проведено 5 семинаров-игр для родителей в разных населенных пунктах Тюменской области. И каждое мероприятие прошло с новыми полезными открытиями для участников.

«Точка зрения семьи» – прекрасная возможность обнаружения разности нашего восприятия. Ведь порой мы в повседневной жизни просто можем не касаться каких-то тем и жить в иллюзии общности понимания.