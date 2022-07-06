Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 июля 2022 8:33

Тюменцу, отстоявшему честь своей девушки перед пьяным хулиганом, грозит до 10 лет тюрьмы

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
Тюменцу, отстоявшему честь своей девушки перед пьяным хулиганом, грозит до 10 лет тюрьмы.

Тюменцу, отстоявшему честь своей девушки перед пьяным хулиганом, грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции поступило сообщение от сотрудников скорой помощи, к которым обратился 40-летний житель поселка Богандинский. Врачи диагностировали у пострадавшего переломы костей черепа.

Ранее судимый гражданин рассказал, что ранним утром на улице Мира между ним и молодым человеком произошел конфликт, и оппонент ударил его кулаком по голове. Через два дня после происшествия он почувствовал боли и вызвал скорую.

– Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 1999 года рождения. Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что пьяный потерпевший оскорбил его спутницу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до десяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.