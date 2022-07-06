Тюменцу, отстоявшему честь своей девушки перед пьяным хулиганом, грозит до 10 лет тюрьмы. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции поступило сообщение от сотрудников скорой помощи, к которым обратился 40-летний житель поселка Богандинский. Врачи диагностировали у пострадавшего переломы костей черепа.

Ранее судимый гражданин рассказал, что ранним утром на улице Мира между ним и молодым человеком произошел конфликт, и оппонент ударил его кулаком по голове. Через два дня после происшествия он почувствовал боли и вызвал скорую.

– Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 1999 года рождения. Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что пьяный потерпевший оскорбил его спутницу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до десяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.