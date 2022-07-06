В Тюменской области 61-летний мужчина убил сожительницу, ударив ее кулаком по голове

В Тюменской области 59-летний мужчина убил сожительницу, ударив ее кулаком по голове. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего жителя села Скородум Упоровского района. Мужчина нанес смертельный удар своей сожительнице.

Трагедия произошла днем 2 июля 2022 года. Обвиняемый и его 59-летняя возлюбленная поссорились из-за бытовых вопросов. Сельчанин один раз ударил кулаком по голове женщине.

– От полученной травмы пострадавшая через непродолжительное время скончалась, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что сотрудники СК расследуют уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Тобольска. Он убил женщину.

Трагедия произошла 6 февраля ночью. Пьяный обвиняемый в квартире дома в 9-м микрорайоне в очередной раз поссорился со своей сожительницей, на этот раз из-за малозначительного повода. Он стал бить по голове и телу 31-летнюю женщину, после чего она скончалась.