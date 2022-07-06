В Тюменской области водолазы ищут тело рыбака, который выпал из лодки и утонул. Фото - ТОСЭР.

В реке Иртыш в Вагайском районе водолазы ищут тело 64-летнего рыбака. Он отправился удить рыбу на лодке, но выпал из нее, и больше его никто не видел.

К сожалению, это не единственный подобный случай за последние дни. Как рассказали в Тюменской областной службе экстренного реагирования, три дня назад сотрудники подняли на поверхность тело рыбака 1956 года рождения из реки Вагай в районе поселка Заречный.

– Местные жители обнаружили затопленную деревянную лодку, в которой видели утонувшего накануне трагедии, – объяснили в ТОСЭР.

Специалисты призывают мужчин применять спасательные жилеты при нахождении на акватории: «Цена сохранения жизни и благополучной рыбалки невелика – спасательный жилет можно приобрести за пару тысяч рублей».

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что в Тюменской области утонул 10-летний мальчик со своим младшим братиком шести лет. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Трагедия произошла 2 июня 2022 года днем. Ребятишки рыбачили на котловане в деревне Решетниково Тюменского района и утонули.