В Тюменской области водолазы ищут тело рыбака, который выпал из лодки и утонул. Фото - ТОСЭР.
В реке Иртыш в Вагайском районе водолазы ищут тело 64-летнего рыбака. Он отправился удить рыбу на лодке, но выпал из нее, и больше его никто не видел.
К сожалению, это не единственный подобный случай за последние дни. Как рассказали в Тюменской областной службе экстренного реагирования, три дня назад сотрудники подняли на поверхность тело рыбака 1956 года рождения из реки Вагай в районе поселка Заречный.
– Местные жители обнаружили затопленную деревянную лодку, в которой видели утонувшего накануне трагедии, – объяснили в ТОСЭР.
Специалисты призывают мужчин применять спасательные жилеты при нахождении на акватории: «Цена сохранения жизни и благополучной рыбалки невелика – спасательный жилет можно приобрести за пару тысяч рублей».
Ранее «КП» – Тюмень» писала, что в Тюменской области утонул 10-летний мальчик со своим младшим братиком шести лет. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Трагедия произошла 2 июня 2022 года днем. Ребятишки рыбачили на котловане в деревне Решетниково Тюменского района и утонули.