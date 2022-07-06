В Тюмени мужчина пытался ограбить секс-шоп: он вырвал из рук продавщицы пакет с интересным товаром

В Тюмени задержали мужчину, пытавшегося ограбить секс-шоп. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В дежурную часть полиции Тюмени обратилась продавец-консультант магазина интимных товаров с улицы Холодильной. Девушка сообщила, что в торговый зал вошёл неизвестный мужчина и попросил упаковать ему различные товары на 38 тысяч рублей.

Когда консультант сложила все в пакет, злоумышленник схватил его и выбежал на улицу. Охранники погнались за ним, однако тот скрылся, выкинув пакет.

– Пока следственно-оперативная группа работала на месте преступления, в дежурную часть поступил звонок из магазина техники с улицы Республики. Представитель торговой точки сообщил, что неизвестный попытался похитить ноутбук стоимостью 175 тысяч рублей. Однако охрана вовремя заметила это и не позволила ему совершить задуманное. Злоумышленник также скрылся, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В итоге сотрудники ППС в одном из ТРЦ города задержали подозреваемого – ранее судимого 31-летнего жителя областного центра. Полицейским он пояснил, что решил преступить закон, находясь в состоянии наркотического опьянения. У него изъяли 60 свёртков с порошкообразным веществом.

В отношении подозреваемого следователем возбуждено три уголовных дела. Фигурант заключён под стражу. Расследование продолжается.