Тюменец, решивший проверить работу спецслужб и «заминировавший» мост, получил условку. Фото: Ольга Крыльцова

В Абатском районе суд вынес приговор Вадиму Березинскому, которого обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. 23 февраля 2022 года пьяный мужчина позвонил в экстренную службу и сообщил, что ж/д мост в Ишиме заминирован.

Как тюменец сам рассказал в суде, он решил проверить, как работают спецслужбы: «Набрал номер 112 и, не представившись, сообщил, что заминирован мост и что в 3.40 взорвется поезд и будет теракт. Не успел я докурить сигарету, как домой приехали сотрудники полиции и забрали в отделение. Я даже не мог представить, насколько быстро среагируют спецслужбы».

– По заведомо ложному сообщению отделом полиции был организована проверка. Взрывное устройство обнаружено не было. В судебном заседании подсудимый вину полностью признал, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил 60-летнему Березинскому наказание в виде лишения свободы на 3 года условно, с испытательным сроком 4 года.