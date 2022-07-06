Осужденным по делу об отравлении паленой водкой в Тюмени продлили арест. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Осужденным по делу об отравлении паленой водкой в Тюмени Оруджу Мамедову, Алексею Камышеву и Вагару Велиеву продлили арест. По решению суда мужчины будут находиться в следственном изоляторе до 6 сентября 2022 года.

– Граждан обвиняют в хранении и сбыте нелицензионной спиртосодержащей жидкости (метиловый спирт), представляющей опасность для жизни и здоровья потребителей. От отравления контрафактом погибли жители Тюменской области, – напомнили о резонансном деле в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что прокурор Ярковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он случайно отравил знакомых некачественной водкой.