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Происшествия6 июля 2022 5:40

Осужденным по делу об отравлении паленой водкой в Тюмени продлили арест

По решению суда обвиняемые будут находиться в СИЗО до 6 сентября 2022 года
Сергей Швецов
Осужденным по делу об отравлении паленой водкой в Тюмени продлили арест.

Осужденным по делу об отравлении паленой водкой в Тюмени продлили арест.

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Осужденным по делу об отравлении паленой водкой в Тюмени Оруджу Мамедову, Алексею Камышеву и Вагару Велиеву продлили арест. По решению суда мужчины будут находиться в следственном изоляторе до 6 сентября 2022 года.

– Граждан обвиняют в хранении и сбыте нелицензионной спиртосодержащей жидкости (метиловый спирт), представляющей опасность для жизни и здоровья потребителей. От отравления контрафактом погибли жители Тюменской области, – напомнили о резонансном деле в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что прокурор Ярковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он случайно отравил знакомых некачественной водкой.