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Экономика6 июля 2022 5:18

Александр Моор проверил строительство новой улицы Тимофея Кармацкого в Тюмени

Все работы специалисты должны завершить до ноября 2023 года
Сергей Швецов
Александр Моор проверил строительство новой в Тюмени улицы Тимофея Кармацкого.

Александр Моор проверил строительство новой в Тюмени улицы Тимофея Кармацкого.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Александр Моор проверил строительство новой улицы Тимофея Кармацкого в Тюмени. Все работы специалисты должны завершить до ноября 2023 года.

Как известно, улица находится в квартале Алебашевская – Дружбы – Мельникайте – р. Тура. Она призвана обеспечить транспортную доступность районов развивающейся жилой застройки.

– Здесь обустраивают проезжую часть, делают водоотводные канавы, прокладывают коммунальные сети. Длина четырехполосной улицы составит 1,9 километра, предусмотрено создание велодорожки, – сообщили в информационном центре правительства региона.