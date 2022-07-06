Александр Моор проверил строительство новой в Тюмени улицы Тимофея Кармацкого. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Александр Моор проверил строительство новой улицы Тимофея Кармацкого в Тюмени. Все работы специалисты должны завершить до ноября 2023 года.

Как известно, улица находится в квартале Алебашевская – Дружбы – Мельникайте – р. Тура. Она призвана обеспечить транспортную доступность районов развивающейся жилой застройки.

– Здесь обустраивают проезжую часть, делают водоотводные канавы, прокладывают коммунальные сети. Длина четырехполосной улицы составит 1,9 километра, предусмотрено создание велодорожки, – сообщили в информационном центре правительства региона.