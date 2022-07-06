В Тюменском цирке с большим успехом проходят юбилейные гастроли цирка Филатовых. Фото: circus-tyumen.ru.

На данный момент гастроли посетили более 15 тысяч зрителей, артистам аплодируют стоя. И этому есть объяснение: династия Филатовых привезла в наш город тонны самого современного концертного оборудования, декораций, новые костюмы и сразу 15 медведей.

Группа из 15 хищников – самая крупная в мире. Косолапые артисты Филатовых выполняют трюки, которые до сих пор не смог повторить ни один дрессировщик. Под чутким руководством дрессировщика Александра Филатова медведи лихо гоняют на самокатах, играют на музыкальных инструментах и даже выполняют уникальные в истории дрессуры трюки – ездят на двухколесном велосипеде и мотоцикле. За свою работу Александр Филатов был удостоен высшей, золотой награды на Международном фестивале циркового искусства в 2020 году.

Фото: circus-tyumen.ru.

Цирк Филатовых представляет новое шоу, созданное к юбилею династии, совсем недавно отметившей 185-летие, а это уже пять поколений на манеже. Их представления каждый раз бьют рекорды по посещаемости в разных городах страны. Увидеть одно из самых масштабных цирковых шоу династии Филатовых можно в ближайшие выходные дни на главном манеже Тюмени.

Заключительные шоу пройдут 17 июля, билеты стоимостью от 900 рублей можно приобрести на сайте Тюменского цирка.