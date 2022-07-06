В Тюмени 6 июля 2022 года обесточат светофоры на двух перекрестках. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 6 июля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 18.00 отключение произойдет на пересечении улиц Молодежной и Депутатской, с 14.00 до 15.30 – на пересечении улиц Монтажников и Николая Ростовцева.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.