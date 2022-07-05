Начните заботиться о здоровье вместе с «Инвитро»

«Инвитро» поддерживает стремление пациентов заботиться о своем здоровье, поэтому при первом обращении в медицинский офис вы можете стать участником программы лояльности. При подключении к программе вы получите 200 приветственных бонусов: 1 бонус = 1 рублю. После оплаты первого заказа система автоматически добавляет вас в программу лояльности и начисляет кешбэк в размере 3% от стоимости услуг на первое и последующие посещения.

Какие преимущества дает программа лояльности?

Бонусными рублями можно оплачивать до 50% от суммы чека на лабораторные исследования, услуги функциональной диагностики (УЗИ, ЭКГ и др.) и врачебные консультации. Программа лояльности в «Инвитро» предлагает возможность не только получать 3% бонусных рублей с каждой покупки, но и самостоятельно выбирать до трех продуктов с повышенным кешбэком или профиль продуктов с кешбэком 15% на каждый тест. Все это можно сделать в личном кабинете прямо перед визитом в медицинский офис, получить максимальное число бонусных рублей с покупки, а перед следующим визитом самостоятельно изменить условия получения кешбэка.

Социальный кешбэк для особых пациентов

Для социальных категорий граждан программа лояльности предусматривает особые условия. При предъявлении документов на повышенный кешбэк могут рассчитывать:

– социальный – 10%:

• пенсионеры;

• инвалиды I, II и III групп;

• члены многодетных семей;

• единственный родитель.

– ветеран – 30%:

• ветераны в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах».

Подключить социальный кешбэк можно в любом медицинском офисе. Подробности по телефону 8 (800) 200-363-0.

Почему стоит сдавать анализы в «Инвитро»?

«Инвитро» ежегодно проходит международную сертификацию качества «Шесть сигм», подтверждая, что все этапы лабораторных анализов проходят многоуровневый контроль, а погрешности статистически возможны в 3 – 4 случаях из миллиона.

Процессы в лаборатории максимально автоматизированы, но при этом все результаты анализов проверяет не только компьютер, но и опытный врач. Такая система помогает исключить ошибку в связи с человеческим фактором и информационным сбоем электронных систем.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА.

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