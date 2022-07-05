Начните заботиться о здоровье вместе с «Инвитро»

«Инвитро» поддерживает стремление пациентов заботиться о своем здоровье, поэтому при первом обращении в медицинский офис вы можете стать участником программы лояльности. При подключении к программе вы получите 200 приветственных бонусов: 1 бонус = 1 рублю. После оплаты первого заказа система автоматически добавляет вас в программу лояльности и начисляет кешбэк в размере 3% от стоимости услуг на первое и последующие посещения.
Какие преимущества дает программа лояльности?
Бонусными рублями можно оплачивать до 50% от суммы чека на лабораторные исследования, услуги функциональной диагностики (УЗИ, ЭКГ и др.) и врачебные консультации. Программа лояльности в «Инвитро» предлагает возможность не только получать 3% бонусных рублей с каждой покупки, но и самостоятельно выбирать до трех продуктов с повышенным кешбэком или профиль продуктов с кешбэком 15% на каждый тест. Все это можно сделать в личном кабинете прямо перед визитом в медицинский офис, получить максимальное число бонусных рублей с покупки, а перед следующим визитом самостоятельно изменить условия получения кешбэка.
Социальный кешбэк для особых пациентов
Для социальных категорий граждан программа лояльности предусматривает особые условия. При предъявлении документов на повышенный кешбэк могут рассчитывать:
– социальный – 10%:
• пенсионеры;
• инвалиды I, II и III групп;
• члены многодетных семей;
• единственный родитель.
– ветеран – 30%:
• ветераны в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах».
Подключить социальный кешбэк можно в любом медицинском офисе. Подробности по телефону 8 (800) 200-363-0.
Почему стоит сдавать анализы в «Инвитро»?
«Инвитро» ежегодно проходит международную сертификацию качества «Шесть сигм», подтверждая, что все этапы лабораторных анализов проходят многоуровневый контроль, а погрешности статистически возможны в 3 – 4 случаях из миллиона.
Процессы в лаборатории максимально автоматизированы, но при этом все результаты анализов проверяет не только компьютер, но и опытный врач. Такая система помогает исключить ошибку в связи с человеческим фактором и информационным сбоем электронных систем.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА.
На правах рекламы