Погода в Тюмени 3 июля 2022 года: потеплеет до +25 Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени сегодня, 3 июля, ожидается переменная облачность, ночью возможен небольшой дождь, ветер западный 3-8 м/с, температура воздуха +8...+13. Днём пройдут кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, температура +20...+25, местами до +15.

Подробный прогноз смотрите в инфографике МЧС.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В этот день существовали приметы на погоду. Если на Мефодия зарядил дождь - ему идти еще 40 дней. О приближающемся дожде говорила и жаба, выползшая в траву, и раскричавшиеся вечером лебеди. А вот если паук активно плетет паутину - погода будет сухой и ясной.