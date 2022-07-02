Погода в Тюмени 2 июля 2022 года: потеплеет до +22 Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени сегодня, 2 июля, ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура воздуха ночью +6…+11, днём потеплеет до +17…+22.

Подробный прогноз смотрите в инфографике МЧС.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В русском народном календаре несколько дней Зосимы, и все они тем или иным образом связаны с пчелами. В частности, на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты. Поэтому пчельники старались попусту не беспокоить насекомых; если же доводилось пройти мимо улья, нужно было произнести заговор: «Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся - медок неси!».