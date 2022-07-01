В Тюмени на девять дней закроют проезд для транспорта в районе пересечения Ялуторовской и Грибоедова Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени с 12 по 21 июля 2022 года года запретят автомобилям ездить по дорогам в районе пересечения улиц Ялуторовской и Грибоедова. Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это связано с выполнением работ по капремонту участка тепловой сети.

Схема перекрытия на Ялуторовской и Грибоедова Фото: Тюмень - наш дом

Объехать участок можно по улицам Герцена, Кузнецова и Смоленской. Участников движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее выбирать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени на три месяца закроют проезд машин на участке улицы Энергетиков.