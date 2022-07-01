В Тюмени девушка возила с собой 90 свертков с наркотиками, пока не угодила за решетку Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней девушки, которая подозревается в незаконном производстве, сбыте и хранении наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, сотрудники отдельного батальона ППС УМВД России по Тюмени остановили на улице Малышева автомобиль «Мазда», выезжавший из лесополосы. В иномарке находились 27-летние парень и девушка. На вопрос, есть ли у них запрещенные к обороту вещества, девушка кивнула.

Машина, в которой сидели подозреваемые Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В присутствии понятых из сумки и кармана верхней одежды у нее изъяли 90 свертков с белым порошком. По словам девушки, синтетику она купила в интернете и забрала ее в лесополосе у поселка Тарманы. Наркотики девушка хотела распространить в пригороде Тюмени.

Экспертиза показала, что белый порошок – это наркотики двух видов общим весом около 45 граммов. В отношении парня и девушки возбуждены уголовные дела, подозреваемая уже арестована.