В Тюмени 1 июля 2022 года на час отключат светофор в центре города

В Тюмени 1 июля 2022 на час отключат светофор в центре города Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 1 июля, отключат один светофор в центре города. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

Итак, с 10 до 11 часов светофор погаснет на перекрестке ул. Чаплина и школы № 33, смотрите ниже на карте:

Карта, на которой показано, где отключат светофор в Тюмени 1 июня Фото: Яндекс. Карты

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени на три месяца закроют проезд машин на участке улицы Энергетиков. Рассказываем, как будут ездить маршрутки.