Погода в Тюмени 1 июля 2022 года: по-прежнему прохладно, и не по-летнему

Погода в Тюмени 1 июля 2022: по-прежнему прохладно и не по-летнему Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 1 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северо-западный, 6 – 11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +16…+21.

Погода в Тюмени в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 1 июля (18 июня по старому стилю) Ярилин день, в честь бога Ярилы. Считалось, что с этого дня растения начинают плодоносить. В этот день крестьяне отправлялись на покосы, набивали матрасы свежескошенной и высушенной травой, а вечером собирались у костров, водили хороводы и заваривали травяные чаи.