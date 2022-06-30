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Происшествия30 июня 2022 12:21

На трассе Тюмень – Омск большегруз врезался в авто медицинской службы: четверо пострадали

Движение на месте аварии частично ограничено
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
На трассе Тюмень - Омск большегруз врезался в авто медицинской службы: четверо пострадали

На трассе Тюмень - Омск большегруз врезался в авто медицинской службы: четверо пострадали

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 97-м километре федеральной трассы Тюмень – Омск произошло ДТП с участием большегруза «Скания» и автомобиля медицинской службы «Соболь», сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. В связи с этим движение транспорта частично ограничили.

Большегруз протаранил автомобиль медиков

Большегруз протаранил автомобиль медиков

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

По данным Госавтоинспекции, большегруз въехал в заднюю часть скорой, от чего «Соболь» отбросило в кювет. Водитель и трое пассажиров, которые ехали в машине медслужбы, тяжело пострадали. Их доставили в больницу.

Автомобиль весь смят

Автомобиль весь смят

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Движение осуществляется в реверсивном режиме, автоинспекторы пропускают транспорт по очереди в обоих направлениях.