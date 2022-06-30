Тюменский ремонтно-механический завод АО «Транснефть – Сибирь» получил сертификат соответствия системы менеджмента качества международному стандарту

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Тюменский ремонтно-механический завод АО «Транснефть – Сибирь» успешно завершил сертификацию системы менеджмента качества (СМК) по оптимизации процессов производственной и управленческой деятельности на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

Аудиторская проверка проводилась под руководством независимого органа по аудиту и сертификации. Были изучены производственные процессы, относящиеся к проектированию и производству продукции для объектов магистрального трубопроводного транспорта. Аудит проходил в два этапа, была проверена соответствующая документация, а также оценено функционирование процессов в соответствии с требованиями СМК предприятия. По итогам аудита Тюменскому РМЗ выдан сертификат, удостоверяющий, что система менеджмента качества отвечает требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Срок действия сертификата – 3 года.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

– Для любой организации система менеджмента качества является неотъемлемой частью общей системы управления предприятием. При этом важно ее не только внедрить и развивать, но и суметь подтвердить работоспособность на практике. Наш завод успешно с этой задачей справился, – отметил директор Тюменского ремонтно-механического за-вода А. С. Кунгуров.

Подтверждение соответствия СМК требованиям международного стандарта позволило заводу улучшить качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг, повысить уровень удовлетворенности потребителей, а также повысить уровень вовлеченности коллектива в производственные процессы.

Наличие успешно действующей системы менеджмента качества в области проектирования и производства продукции позволит предприятию в долгосрочной перспективе улучшить свои экономические показатели, характеризующие общую эффективность и рентабельность производства.