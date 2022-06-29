В Тюмени на три месяца закроют проезд машин на участке на улице Энергетиков

В Тюмени на три месяца закроют проезд машин на участке по улице Энергетиков Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени с 4 июля по 25 сентября 2022 года маршрутка № 86 на ул. Энергетиков в районе дома № 167/7 будет объезжать перекрытый участок со всеми остановками по маршруту объезда. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с производственными работами на улице.

Фото: схема объезда ул. Энергетиков Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

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Уточнить время прибытия маршруток можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в областной столице на четыре дня перекроют участок улицы Червишевский Тракт: автобусы пойдут в объезд.