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Авто29 июня 2022 16:51

В Тюмени на три месяца закроют проезд машин на участке на улице Энергетиков

Рассказываем, как пойдут маршрутки
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени на три месяца закроют проезд машин на участке по улице Энергетиков

В Тюмени на три месяца закроют проезд машин на участке по улице Энергетиков

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени с 4 июля по 25 сентября 2022 года маршрутка № 86 на ул. Энергетиков в районе дома № 167/7 будет объезжать перекрытый участок со всеми остановками по маршруту объезда. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с производственными работами на улице.

Фото: схема объезда ул. Энергетиков

Фото: схема объезда ул. Энергетиков

Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

КСТАТИ

Уточнить время прибытия маршруток можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в областной столице на четыре дня перекроют участок улицы Червишевский Тракт: автобусы пойдут в объезд.