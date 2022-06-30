Погода в Тюмени 30 июня 2022 года: в последний день июня будет холодно и дождливо

Погода в Тюмени 30 июня 2022: в последний день июня будет холодно и дождливо Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 30 июня, ожидается облачность с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем местами кратковременные дожди, ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +14…+19, местами до +9 градусов.

Погода в Тюмени 30 июня 2022 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 30 июня (17 июня по старому стилю) день памяти трех братьев: Мануила, Савела и Исмаила. На Руси праздник трех святых наложился на праздник, посвященный богу Солнца Яриле. В этот день проводились ярмарки, гулянья и базарный день.

В этот день было принято разводить костры на берегах рек и варить яйца. Чем больше сваришь яиц, тем больше будут нестись курицы. При яркой зарницы 30 июня будет хороший урожай, а вечерняя радуга сулила хорошую погоду. А если был багровый закат, то будет сильный ветер и ненастье.