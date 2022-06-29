«РН-Пурнефтегаз» внедрил систему искусственного интеллекта в процесс бурения скважин

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Компания «РН-Пурнефтегаз», которая входит в добывающий комплекс НК «Роснефть», успешно внедрила отечественную систему автоматизированного управления бурением. Новая разработка позволила сократить время механического бурения скважин в среднем на 11,7 час/скв. Средний экономический эффект при бурении одной скважины составил порядка 1,7 млн рублей.

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Компания уделяет особое внимание инновационной деятельности и использованию прорывных технологических подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Автоматизированная система интеллектуального бурения работает по принципу автопилота при выполнении буровых работ. Опираясь на исходные параметры, система самостоятельно, без участия оператора, вносит корректировки в управление технологическим процессом бурения. Ключевым преимуществом интеллектуальной системы является безопасность. Каждые 10 миллисекунд она сканирует показатели датчиков и оперативно реагирует на ситуацию. При достижении критических значений система сама останавливает работу, проинформировав об этом бурового мастера с помощью светозвуковой сигнализации. Также в зависимости от типа бурения автоматика самостоятельно рассчитывает максимальную скорость и предлагает бурильщику оптимальные режимы бурения. Система совместима с любыми типами буровых установок.

Основным параметром оценки эффективности данной системы является увеличение механической скорости проходки. В процессе опытно-промышленных испытаний специалисты компании увеличили этот показатель в среднем до 8%.

Данная технология предложена к тиражированию на предприятиях, входящих в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть».

Справка:

ООО «РН-Пурнефтегаз» – один из основных центров нефтегазодобычи НК «Роснефть» в ЯНАО.

Предприятие расположено в городе Губкинском и осуществляет производственную деятельность на 10 лицензионных участках. За время разработки месторождений предприятие добыло более 270 млн тонн нефти и газового конденсата, более 120 млрд куб. м газа.