В Тюмени десять команд поучаствовали в самой жаркой «Гриль-битве-2022»

Фото: предоставлено КП

25 июня состоялось одно из самых жарких событий этого лета – «Гриль-битва-2022». 10 команд! Более 500 зрителей! Более 100 болельщиков! И килограммы сочной и вкусной гриль-продукции «Троекурово»!

Фото: предоставлено КП

В этот летний день команды продемонстрировали свои кулинарные способности. Из одинакового набора продукта успели приготовить более 40 наименований различных блюд и 23 соуса. Непросто было жюри выбрать победителя!

Фото: предоставлено КП

В состав жюри вошли: начальник управления маркетинга АО «ПРОДО Тюменский бройлер» Майорова Алина Владимировна, Буксман Наталья – сушеф ресторана «Потаскуй», Михаил Смирнов – автор фуд-блога «Честный повар», шеф-повар кулинарной студии «Максим. Класс» и программный директор холдинга «Медиа Траст Тюмень» Анна Герцина.

Фото: предоставлено КП

«Русское Радио» неизменно радует не только своих слушателей, но и всех гостей мероприятия. Концертная программа, зажигательные конкурсы от ведущих «Русского Радио» – это было жарко и ярко!

Поздравляем победителей – дружную семью Казарцевых. Именно они стали обладателями главного приза – 100 кг куриного шашлыка бренда «Троекурово».

Фото: предоставлено КП

«Русское Радио Тюмень» выражает благодарность партнерам мероприятия, зрителям и участникам и ждет на «Гриль-битву» уже в следующем году.

Партнеры проекта: вкусный партнер бренд «Троекурово», https://club.troekurovo.ru. Площадка проведения – база отдыха «Пруд Лесной», Тюмень. Предоставленные напитки в жаркий день – Spring.