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Происшествия28 июня 2022 3:42

Погода в Тюмени 28 июня 2022 года: по-прежнему холодно

Рассказываем, какая погода будет в Тюмени 28 июня 2022 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Погода в Тюмени 28 июня 2022: по-прежнему холодно

Погода в Тюмени 28 июня 2022: по-прежнему холодно

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 28 июня, ожидается облачность, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, 6 – 11 м/с, днем местами до 16 м/с, температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +9…+14.

Погода в Тюмени 28 июня в инфографике МЧС

Погода в Тюмени 28 июня в инфографике МЧС

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 28 июня (15 июня по старому стилю) день святого Вита (Фита) – мученика периода раннего христианства. Крестьяне в этот день смотрели на погоду и приговаривали: «Дождь на Фита – плохо для жита». Считалось, что после этого дня нельзя больше ничего сеять, иначе хлеб не вызревает.