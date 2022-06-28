Погода в Тюмени 28 июня 2022 года: по-прежнему холодно

Погода в Тюмени 28 июня 2022: по-прежнему холодно Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 28 июня, ожидается облачность, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северо-западный, 6 – 11 м/с, днем местами до 16 м/с, температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +9…+14.

Погода в Тюмени 28 июня в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 28 июня (15 июня по старому стилю) день святого Вита (Фита) – мученика периода раннего христианства. Крестьяне в этот день смотрели на погоду и приговаривали: «Дождь на Фита – плохо для жита». Считалось, что после этого дня нельзя больше ничего сеять, иначе хлеб не вызревает.