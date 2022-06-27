Тюменцы увидят легендарные мюзиклы на сцене «Нефтяника»

Фото: предоставлено КП

Июль для тюменцев начнется с легендарных мюзиклов «Екатерина Великая» и «Декабристы» в исполнении актеров Свердловского театра музыкальной комедии. Постановки пройдут в рамках фестиваля «Лето в Тобольском кремле» на сцене ДК «Нефтяник» 1 и 2 июля.

Мюзикл «Декабристы» – история о конкретных людях, а не явление. Грандиозная сценография и редкой красоты коллекция костюмов не превращают спектакль в развлекательное шоу. Это не иллюстрация к учебнику истории, это театральный миф о декабристском восстании, тонкий, умный, стильный, созданный с чувство меры и вкусом. Ну и, конечно, здесь невероятная по красоте и эмоциональной силе музыка.

Мюзикл "Декабристы". Фото: предоставлено КП

Когда: 1 июля в 19.00, билеты можно приобрести онлайн по этой ссылке.

Мюзикл «Екатерина Великая» – история о том, как скромная немецкая принцесса сумела стать великой русской императрицей. Несчастливое замужество, разлука с маленьким сыном, дворцовые интриги, запретная любовь к графу Орлову – только начало испытаний, выпавших на ее долю.

Специально для спектакля в мастерских театра была создана стилевая копия карет екатерининской эпохи. Царская карета в натуральную величину появляется всего в одной сцене на 5 минут, а создавали ее 2,5 месяца.

Мюзикл "Екатерина Великая". Фото: предоставлено КП

Исторический сюжет мюзикла разворачивается при участии беспрецедентного количества персонажей – в спектакле занято 39 солистов, более 40 артистов балета и хора, большой состав оркестра.

Прекрасна музыка композитора Сергея Дрезнина. «Колыбельная» из второго акта стала популярна у многих исполнителей эстрады после того, как прозвучала в финале вокального проекта «Голос» в первом сезоне.

Когда: 2 июля в 19.00, билеты можно приобрести онлайн по этой ссылке.

Зрители в возрасте от 14 до 22 лет могут приобрести билеты на фестиваль в рамках программы «Пушкинская карта».

При коллективной заявке от 70 билетов – скидка 20%.

Подробности и заказ билетов: +7 (3452) 28-32-63.