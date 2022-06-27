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Происшествия27 июня 2022 7:33

В Тюмени в утреннем ДТП на Интернациональной погиб 37-летний водитель «Газели»

Обстоятельства ДТП выясняются
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени в утреннем ДТП на Интернациональной погиб 37-летний водитель «Газели»

В Тюмени в утреннем ДТП на Интернациональной погиб 37-летний водитель «Газели»

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени в утреннем ДТП на объездной дороге в районе улицы Интернациональной погиб 37-летний водитель «Газели». Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, машина въехала в стоящий на дороге автомобиль «Хендэ», который сломался на второй полосе движения.

Обстоятельства ДТП выясняются

Обстоятельства ДТП выясняются

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В это время водитель автобуровой доставал знак аварийной остановки, чтобы поставить на дорогу.

Сейчас областная Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего.