В Тюмени в утреннем ДТП на Интернациональной погиб 37-летний водитель «Газели» Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени в утреннем ДТП на объездной дороге в районе улицы Интернациональной погиб 37-летний водитель «Газели». Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, машина въехала в стоящий на дороге автомобиль «Хендэ», который сломался на второй полосе движения.

Обстоятельства ДТП выясняются Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В это время водитель автобуровой доставал знак аварийной остановки, чтобы поставить на дорогу.

Сейчас областная Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего.