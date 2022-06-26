Погода в Тюмени 26 июня 2022: облачно и довольно прохладно Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 26 июня 2022, ожидается облачность с прояснениями, ночью местами, а днём везде небольшие дожди. Ветер будет дуть западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, днём местами порывы до 14 м/с. Похолодание, температура воздуха ночью +8…+13 С, днём +12…+17 C, местами до +22 C.

По народному календарю 26 июня (13 июня по старому стилю) день Акулины Гречишницы, в честь святой мученицы Акилины. В этот день крестьяне сеяли гречку и приговаривали: «Гречиху сей, когда рожь хороша». В этот же день варили гречневую кашу и угощали ею нищих. Те, кто попробовал кашу, благодарили людей и желали хорошего урожая.

День Акулины (Акилины) ещё называли «Задери хвосты», которое появилось благодаря нашествию мух и комаров.