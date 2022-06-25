В Ишиме установят флагштоки и стелы в знак солидарности в поддержку спецоперации на Украине

Фото: администрация Ишима

Моряки, десантники и пограничники установят на набережной в районе школы №2 в Ишиме восемь флагштоков, стелы и символы разных родов войск. Обустройство площадки планируется закончить ко Дню Военно-морского флота или Дню Воздушно-десантных войск, которые отмечают в последнее воскресенье июля и 2 августа.

По словам участника боевых действий на территории Северного Кавказа Андрея Карюгина, глава Ишима Федор Шишкин поддержал инициативу общественников и выделил место под закладку площади на набережной ул. Казанской.

- Все остальное мы делаем своими силами. Инициативные группы от каждого рода войск создают фонды, вкладывают свои денежные средства, договариваются. Очень постараемся закончить к праздникам, - подчеркнул Андрей Карюгин в разговоре с журналистами ИА «Тюменская линия».

Фото: администрация Ишима

Работа закипела 18 июня. Парашют будет символизировать ВДВ, пограничный столб в натуральную величину – пограничные войска, а якорь Холла – ВМФ России. Андрей Карюгин отметил, что создание площадки – знак солидарности в поддержку спецоперации на Украине.