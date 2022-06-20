Прокуратура взяла на контроль расследование трагедии в Нижней Тавде, где утонули две девочки 10 и 13 лет Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Прокуратура Тюменской области взяла на контроль проверку следственного комитета по факту гибели двоих девочек, 13 и 10 лет. Купаясь без сопровождения взрослых в устье реки Тавды в селе Нижняя Тавда, дети утонули.

Как сообщили в пресс-службе областного ведомства, одновременно прокурору Нижнетавдинского района поручили проверить, как родители исполняли свои обязанности, насколько хорошо местные органы обеспечили безопасность на воде, и выяснить обстоятельства произошедшего. Если будут на то основания, прокуратура примет меры.

По данным пресс-службы СК РФ по Тюменской области, дети не рассказали родителям о том, что собрались купаться. Девочки совершили заплыв, но не смогли обратно выплыть. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили очевидцев и родителей детей. Последним оказали психологическую помощь.

Напомним, что трагедия случилась вечером 17 июня 2022 года. В 21.37 в МЧС поступило сообщение о пропаже девочек. Сначала спасатели вытащили тело одного ребенка, затем – второго.