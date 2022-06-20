В Тюмени парень набил морду мужику из-за личной неприязни: потерпевший оказался в больнице Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбудили против 26-летнего молодого человека. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним за помощью обратился парень с травмами.

Прибыв на место происшествия, участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого, после чего задержал его и привез в ОП № 5 УМВД России по Тюмени. По словам задержанного, в день преступления он поругался с мужчиной на фоне личной неприязни. После взаимных оскорблений началась потасовка, и подозреваемый «набил морду» своему оппонентами. Потерпевший получил вред здоровью средней тяжести.

Сейчас хулиган находится под подпиской о невыезде. Максимум, что ему может грозить, – лишение свободы на три года.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Ялуторовске ревнивый парень «набил морду» сопернику, который строил глазки его знакомой.