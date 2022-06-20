В Тюмени 20 июня 2022 года отключат сразу четыре светофора в центре города

В Тюмени 20 июня 2022 отключат сразу четыре светофора в центре города Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 20 июня 2022 года, отключат сразу четыре светофора в центре города. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

С 8 утра до 20 часов вечера светофор отключат:

- на перекрестке ул. Моторостроителей и школы № 63.

С 13.30 до 15.20 светофоры отключат:

- на перекрестке ул. Дмитрия Менделеева и Николая Федорова;

- на перекрестке ул. Дмитрия Менделеева и ТРЦ «Кристалл»;

- на перекрестке ул. Дмитрия Менделеева и ул. Р. Абдуллина.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.