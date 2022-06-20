Погода в Тюмени 20 июня 2022 года: жара, ливень, гроза, град, и все это в течение дня

Погода в Тюмени 20 июня 2022: жара, ливень, гроза, град, и все это в течение дня Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 20 июня, ожидается облачность с прояснениями, местами пройдут кратковременные сильные дожди, в отдельных районах гроза, днем возможен град. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, 7– 12 м/с, днем местами порывы до 19 м/с, температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +23…+28, местами +28…+33.

По народному календарю 20 июня (7 июня по старому стилю) день памяти мученика Феодота Анкирского, жившего в III веке в города Анкире. Крестьяне считали, что на Федота (Феодота) можно спокойно купаться в реках и озерах, не боясь русалок. По легенде, Федот сидел у воды с острым серпом. И, если видел русалку, тут же обрезал ей волосы, в которых скрыта вся колдовская сила.

Судили и по погоде. Если погода теплая и ясная, значит, зерно уродится крупным, если дождливая, то на урожай не стоит надеяться. Если гремела гроза, значит, будет долгое ненастье.