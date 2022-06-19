Менеджер тюменского МТЦ «Космос» посвятила новый проект памяти своего отца, умершего 11 лет назад

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Показ автофикшна «Аэлита. Инвентаризация», автором которой является менеджер МТЦ «Космос» Аэлита Садретдинова, состоялся в Тюмени. По словам создательницы, её проект – рассказ о вещах, которые остались после смерти отца девушки. Папа, подполковник полиции, умер 11 лет назад. После того, как его форма потерялась, Аэлита поняла, что потеряла «частичку своего прошлого, своей души».

- Когда мы начали изучать автоэтнографию, этот случай сразу вспомнился и стал отправной точкой в этой истории, - рассказывает девушка.

Посетители увидят оцифрованный со старых видеокассет видеоряд и поработают с блокнотом ручной работы, наполненный артефактами. Они пробуждают в душе девушки воспоминания о родном человеке.

– Хотелось поделиться своим текущим эмоциональным состоянием. Я достаточно честна в этом повествовании. Не только перед зрителями, но и, в первую очередь, перед собой, – подчеркнула создательница в разговоре с изданием «Тюменская область сегодня».